Обзор Азино 777

Azino777 уже успело отметить десятилетний срок работы своего проекта. Он разработан командой VictoryWillbeours N.V, которая смогла сделать одного из лидеров гемблинга в Восточной Европе. Чего только стоит узнаваемость бренда в сети.

По дизайну ресурс напоминает другие сайты казино. Он не перезагружен лишними элементами и отличается простым интерфейсом. Вся основная информация сосредоточена в центре страницы, а по краям просто темный дизайн. Здесь он еще сопровождается изображением пламени. Кроме русского и английского языков, интерфейс доступен и на казахском.

В самом верху можно увидеть баннеры с различными предложениями игрового клуба. Под ними находятся игры и разделы с ними. Там же представлена информация о выплатах за последнюю неделю и текущем джекпоте. В левом краю сайта предлагается связаться со службой поддержки, а в правом виднеется логотип NetEnt. Открыв его, пользователи смогут сразу перейти к слотам от данного провайдера на дружественном проекте Azino888.

Мобильная версия и приложение

Обычно официальные сайты казино имеют мобильную версию ресурса. Она открывается при переходе с телефона. Адаптированная под смартфоны версия сайта похожа на обычную, просто слегка уменьшенную. Здесь же все немного иначе.

У Azino 777 есть мобильная версия, но она не привязана к основному ресурсу. Соответственно, при переходе придется заново пройти регистрацию. В мобильной версии сразу же открываются игры, а дополнительное меню вызывается нажатием по кнопке с тремя полосками. Там же можно пройти и регистрацию. Она понадобится, чтобы играть на деньги или установить приложение. Соответствующий раздел появится после авторизации. Пользователю останется нажать на "Скачать", а потом запустить загруженный файл.

Бонусная программа

Как и другие официальные казино онлайн, данный игровой клуб имеет бонусную программу. Клиенты могут принять участие в следующих бонусных предложениях:

Бездепозитный бонус за регистрацию на сайте;

В рамках этой акции каждый новый пользователь может претендовать на 777 рублей. Чтобы получить бездеп, потребуется пройти регистрацию и подтвердить свой номер (если аккаунт создавался через E-mail). В отыгрыше полученные средства не нуждаются. На них можно сразу играть в различных слотах. После того как клиент внесет первый депозит, выигрыш с бездепозитного бонуса будет переведен на кэшбэковкский счет. Оттуда деньги будут поступать на основной баланс согласно правилам еженедельного кэшбэка.

Если клиент выиграл на бездепозитном бонусе более 77 777 рублей, то он может вывести 8 000 рублей (по 2 000 рублей в неделю). Для этого необходимо в течение месяца выполнить два условия:

Внести 1 000 рублей и делать это каждую неделю;

Сыграть в играх на сумму от 1 000 рублей.

Еженедельный кэшбэк;

Каждый четверг клиенты могут получить кэшбэк в казино. В рамках данной акции игрокам возвращается до 10% от всех депозитов за неделю. Кэшбэк не нуждается в отыгрыше и не имеет скрытых условий. Кэшбэк составляет 10%, если клиент будет проявлять активность и делать депозиты в течение пяти дней расчетной недели (с пятницы по четверг). В обратном случае размер кэшбэка составит 7%. Минимальная сумма для начисления составляет 10 рублей, а максимальная не может превышать наибольший депозит.

Игрокам из высшей лиги (VIP) не придется быть активным в определенные дни, а размер кэшбэка для них всегда составляет 12%. Использовать бонусные средства можно в следующих пяти играх:

Temple Cats ;

; Platinum Lightning ;

; Book of Pyramids ;

; Arising Phoenix;

Magic Owl.

"Колесо фортуны";

За пополнение счета в онлайн казино клиенты получают право на одно вращение "Колеса фортуны". Всего доступно три колеса:

Бронзовое (за депозит от 500 до 999 рублей);

Серебряное (за депозит от 1 000 до 1 999 рублей);

Золотое (за депозит от 2 000 рублей и более).

В качестве призов после прокрута клиентам могут достаться бонусы на депозит, увеличенный множитель выигрыша и крупный выигрыш в размере до 700 000 рублей (сумма зависит также от колеса). При этом можно остаться и без вознаграждения.

Бонус на день рождения.

Азино777 не забывает о дне рождении клиентов. В этот праздник заведение предоставляет подарок на сумму от 100 до 3 000 рублей. Он будет составлять 50% от последнего депозита для тех игроков, которые проигрывают игровому клубу (не находятся в прибыли за все время). Остальные же получат 100 рублей. Вейджер отыгрыша составляет x7 от бонусной суммы.

Претендовать на бонус могут игроки из следующих стран:

Турция;

Латвия;

Литва;

Азербайджан;

Армения;

Казахстан;

Россия.

Провайдеры и игры

Игровой клуб обладает большим количеством известных провайдеров. Об этом он не стесняется сообщать в баннерах на странице. Всего на сайте представлено 68 провайдеров. Среди них можно найти разработчика на любой вкус. Некоторые специализируются только на слотах, а другие предоставляют "настолки". Есть и те, кто объединяет в себе все жанры.

Например, 1X2gaming, у которого есть различные виды рулеток и тематических игровых автоматов. А вот Vivo Gaming специализируется только на играх с live-дилерами, предоставляя возможность сыграть в баккару или рулетку в прямом эфире.

Также игровые автоматы можно отсортировать не по провайдерам, а по разделам сайта:

Мои игры. Развлечения, добавленные в число избранных;

Популярные. Развлечения, больше всего пользующиеся спросом у игроков;

Слоты. 3 D игровые автоматы с бонусными раундами и играми на удвоение выигрыша (риск игра);

игровые автоматы с бонусными раундами и играми на удвоение выигрыша (риск игра); Джекпоты. Игры с накопительным крупным призом;

Столы. Настольные развлечения;

Live -дилеры. Игры против живых дилеров в прямом эфире (они раскладывают карты прямо на видео в режиме лайв);

-дилеры. Игры против живых дилеров в прямом эфире (они раскладывают карты прямо на видео в режиме лайв); Drops and Wind . Игры со случайными призами.

Лицензия и безопасность

Заведение имеет сложившуюся репутацию и официальное разрешение от острова Кюрасао на ведение игорной деятельности. Лицензия позволяет легально предоставлять азартные развлечения совершеннолетним игрокам. По этой причине клиенты могут быть спокойны за легальность заведения. Что касается запрета во многих странах, то на сайте азартного клуба можно узнать подробности об изменениях в законодательстве европейских государств. Вполне возможно, что ситуация в ближайшие годы улучшится.

Что касается безопасности, то и здесь заведение отвечает всем стандартам. Прохождение идентификации игровой клуб объясняет тем, что не может допустить игру несовершеннолетних. При этом все персональные данные остаются под надежной защитой и не попадают в третьи руки. Для связи используется система VeriSign, а слоты защищены клиринговыми партнерами.

Регистрация. Депозиты и снятие средств

Пройти регистрацию на ресурсе можно двумя способами: через телефон или E-mail. Во втором случае все равно потребуется указать номер и другую информацию в личном кабинете для идентификации.

В качестве игровых валют доступны:

Рубли;

Евро;

Доллары;

Тенге.

Внести средства можно от 100 рублей самыми популярными методами:

Банковские переводы и карты;

Криптокошельки;

Электронные кошельки.

Для вывода действуют те же платежные системы, но еще к ним добавляется мобильная коммерция (возможность вывести деньги на баланс SIM-карты). Транзакции можно осуществлять только теми расчетными способами, которые зарегистрированы на клиента. Это сделано с целью предотвратить отмывание средств через игровой клуб и прописано в правилах заведения.

При переводе средств на сумму от 1 000 долларов (эквивалент для других валют), администрация запросит документы для дополнительной идентификации клиента. Кроме того, на вывод действует ограничение на суммы: 5 000 долларов в день, 10 000 долларов в неделю и 20 000 долларов в месяц. Также администрация может устанавливать комиссии на переводы на свое усмотрение.

Для каких стран доступна регистрация?

Регистрацию по номеру телефона могут пройти пользователи из стран бывшего СССР. С помощью электронной почты создать аккаунт можно откуда угодно (при наличии доступа к сайту), однако подтвердить номер получится только у игроков из таких стран, как:

Россия;

Армения;

Беларусь;

Грузия;

Казахстан;

Кыргызстан;

Молдова;

Таджикистан;

Туркмения;

Узбекистан.

Как видно, проект ориентирован на Восточной Европу, а именно, на постсоветские республики. Что касается абсолютно запрещенных игроков, то создать аккаунт не получится из следующих стран:

Италия;

Франция;

Испания;

США;

Украина;

Великобритания.

Служба поддержки

У проекта очень развитая служба поддержки. С ней можно связаться самыми различными способами. Проще всего написать оператору в онлайн чате (находится в левой части страницы). Работник поддержки ответит в считанные секунды. Кроме этого, за помощью можно обратить по телефону или E-mail (они указаны в нижней части страницы). Связаться со службой поддержки можно в любое время, но звонить лучше в рабочее время. Звонок и чат отлично подходят для оперативной связи, а электронную почту лучше использовать при больших сообщениях с приложенными картинками.

Вывод

Резюмируя все вышесказанное, стоит отметить у Азино 777 следующие преимущества: